"Дело не в количестве, что обменяли одного игрока на двух, а в качестве. Мы получили разностороннего футболиста, который играет не только в атаке, но он также выступал в защите. Этот игрок обладает разнообразием, был и остаётся одним из самых талантливых игроков Бразилии, ему всего 21 год", - приводит слова Медведева ТАСС.
Напомним, голкипер Иван Куарежма да Силва и полузащитник Густаво Мантуан стали частью сделки между "Зенитом" и "Коринтиансом" по аренде Юри Алберто, который неожиданно принял решение покинуть сине-бело-голубых.
Юри Алберто перебрался в "Зенит" в зимнее трансферное окно из бразильского "Интернасьонала". В прошедшем сезоне бразилец успел провести за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах, отметившись шестью голами и четырьмя результативными передачами.
"Дело не в количестве, а в качестве". Гендиректор "Зенита" оценил обмен Алберто на Ивана и Мантуана
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, когда планируется приезд двух бразильских новичков "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"