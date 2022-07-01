"Оренбург" объявил о подписании игрока сборной Коста-Рики

Полузащитник сборной Коста-Рики Джимми Марин Вильчес заключил контракт с "Оренбургом".

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О подписании игрока объявила пресс-служба новичка РПЛ. Срок соглашения с футболистом не сообщается.



Джимми Марин Вильчес может занимать позиции левого и правого полузащитника. Его последним клубом был "Депортиво Саприсса" из Коста-Рики. Также футболист выступал за изральиские "Хапоэль" (Баэр-Шева) и "Ашдод". Также в активе игрока 10 матчей в составе национальной команды Коста-Рики, в которых он отметился одним голом.



Напомним, "Оренбург" по итогам предыдущего сезона вышел в РПЛ, переиграв в стыковых матчах за место в лиге "Уфу" (2:2; 2:1).