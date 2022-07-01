По информации источника, сине-бело-голубые не намерены выдвигать какого-либо кандидата на пост президента РПЛ. Отмечается, что не понятно, поддержит ли клуб кандидатуру Александра Алаева на выборах.
Напомним, "Зенит" стал единственным клубом, который воздержался от голосования за Алаева при выборе исполняющего обязанности главы РПЛ.
27 июня об уходе с поста президента Российской Премьер-лиги объявил Ашот Хачатурянц – он официально занимал этот пост с ноября 2021 года. Его место занял генеральный секретарь РФС Алаев – он будет исполняющим обязанности главы лиги.
Ранее РПЛ объявила, что выборы нового президента лиги состоятся 16 августа. Выдвигать претендентов на пост президента смогут только члены Премьер-лиги.
Источник: РБ Спорт
СМИ: "Зенит" не намерен выдвигать кандидата на пост президента РПЛ
Петербургский "Зенит" не станет выдвигать кандидатов на пост президента Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: ФК "Зенит"