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Агент новичка "Оренбурга" Марина рассказал, почему игрок переехал в Россию

Хосе Луис Родригес Чавес, агент новичка "Оренбурга" Джимми Марина Вильчеса, объяснил выбор своего клиента в пользу российского клуба.
Фото: Getty Images
Сегодня "Оренбург" объявил о подписании контракта с игроком сборной Коста-Рики. Срок соглашения с футболистом не сообщается.

"Почему игрок переехал в Россию? Мы верим, что Джимми может продолжать расти как игрок и помогать команде достигать спортивных целей, и у клуба они есть. Мы понимаем, что российская лига - сильная лига, уважаемая в Европе", - приводит слова агент Sport24.

Джимми Марин Вильчес может занимать позиции левого и правого полузащитника. Его последним клубом был "Депортиво Саприсса" из Коста-Рики. Также футболист выступал за изральиские "Хапоэль" (Баэр-Шева) и "Ашдод". Также в активе игрока 10 матчей в составе национальной команды Коста-Рики, в которых он отметился одним голом.

Напомним, "Оренбург" по итогам предыдущего сезона вышел в РПЛ, переиграв в стыковых матчах за место в лиге "Уфу" (2:2; 2:1).


Оренбург
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