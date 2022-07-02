По сведениям источника, интерес к Моро проявляют несколько европейских клубов, поэтому высока вероятность, что он покинет клуб уже в летнее трансферное окно.
Никола Моро выступает за "Динамо" с лета 2020 года. В завершившемся сезоне хорватский полузащитник провел 33 матча за бело-голубых во всех турнирах, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Моро в 9 млн евро. Его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2025 года.
"Динамо" финишировало на третьем месте в прошедшем сезоне РПЛ. Бело-голубые до последнего тура боролись за серебро, но в решающем матче разгромно уступили "Сочи" (1:5), который и пропустили на вторую строчку.
Источник: Metaratings
Источник: Моро близок к уходу из "Динамо"
Полузащитник "Динамо" Никола Моро близок к уходу из клуба.
Фото: РПЛ