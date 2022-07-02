По данным источника, в возвращении нападающего заинтересован лично главный тренер ростовчан Валерий Карпин. Сообщается, что стороны могут в ближайшее время начать переговоры.
Напомним, Николай Комличенко провел прошлый сезон на правах аренды в "Ростове". В активе форварда 28 матчей в РПЛ, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами. По окончании сезона Комличенко вернулся в "Динамо".
Ранее сообщалось, что "Ростов" рассчитывал выкупить нападающего, но бело-голубые пока не отпускают его из клуба. Он перебрался в "Динамо" в 2020 году. Ранее Комличенко выступал за "Краснодар" и чешские "Слован" и "Младу Болеслав". Контракт нападающего с "Динамо" действителен до лета 2024 года.
Источник: Metaratings
Источник: Комличенко хочет вернуться из "Динамо" в "Ростов"
Фото: РПЛ