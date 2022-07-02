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Экс-тренер ЦСКА Бабаян: Гбамен мог куда-то сходить после игры, но чтобы пьяным на тренировки - точно нет

Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян прокомментировал информацию о несоблюдении спортивного режима экс-полузащитником клуба Жаном-Филиппом Гбаменом.
Фото: ПФК ЦСКА
- В медиа писали, что Гбамен в какой-то момент просто загулял в Москве и чуть ли не пьяный приходил на тренировки? Нет-нет, такого не было. По поводу спиртного - даже близко не так. Куда-то сходить после игры - да, мог. Но всё это было после матчей. Чтобы пьяным на тренировки - точно нет! Это всё разговоры, - передает слова Бабаяна "СЭ".

Ранее в футбольном инфопространстве появлялась информация о том, что экс-опорный полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен в период проживания в Москве перестал строго соблюдать спортивный режим и появлялся на тренировках с запахом после употребления алкогольных напитков. 26-летний опорный полузащитник с февраля по май 2022 года выступал за ЦСКА на правах аренды от английского "Эвертона" и провел за "армейцев" 13 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет 2 забитых гола и 2 результативных передачи.


ЦСКА Гбамен Бабаян
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