- Мне было непросто. Попал в новую для себя среду: другой язык, другая культура - это очень сложно. Но могу сказать, что сейчас чувствую себя отлично. Сейчас я лучше, чем был раньше, когда только пришел. Сейчас в команде есть несколько латиноамериканцев. У нас отличная связь. Много времени проводим вместе. Общаемся, слушаем музыку, пьем мате. Это помогает, - передает слова Гайча "СЭ".
23-летний аргентинский нападающий Адольфо Гайч перешел в ЦСКА из "Сан-Лоренсо" в августе 2020 года, сумма трансферной компенсации составила 8,5 миллиона евро. Всего за "армейцев" футболист провел 19 матчей во всех турнирах, отметившись 1 забитым голом и 1 результативной передачей. С января по июнь 2021 года Гайч выступал в аренде в итальянском "Беневенто", сезон-2021/2022 форвард также на правах аренды провел в испанской "Уэске", где в 28 матчах записал на свой счет 1 гол и 3 ассиста.
Гайч рассказал о сложностях своей адаптации в России
Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч высказался о причинах трудностей своей адаптации в Российской Федерации.
Фото: ПФК ЦСКА