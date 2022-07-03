Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые согласовали с белградским клубом условия трансфера 21-летнего футболиста. Сообщалось, что сумма трансфера составит от 10 до 12 миллионов евро, контракт с Ераковичем должен быть подписан к 4 июля.
"Информация [о переходе Ераковича] не имеет под собой никаких оснований", - цитирует Медведева РИА Новости.
Защитник Страхинья Еракович в прошлом сезоне провел за "Црвену Звезду" 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 1 голевой передачей. Всего за белградский на его счету 60 игр. Контракт Ераковича с "Црвеной" рассчитан до лета 2025 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 млн евро.
В агентстве Ераковича прокомментировали слухи о переходе защитника "Црвены Звезды" в "Зенит"
"Информация не имеет под собой никаких оснований". Медведев - об интересе "Зенита" к Ераковичу
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию о трансфере защитника "Црвены Звезды" Страхиньи Ераковича в петербургский клуб.
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