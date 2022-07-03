"Учитывая, что идет подготовка к сезону - хорошо, что спарринг не с российской командой. Это круто, что есть возможность провести такой матч. Для нашей команды это пойдет только в плюс перед Суперкубком", - цитирует Сутормина "СЭ".
Товарищеский матч "Зенит" - "Црвена Звезда" состоится сегодня, 3 июля, в Сочи на стадионе "Фишт". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. 9 июля петербуржцы на "Газпром Арене" встретятся в матче за Суперкубок России с московским "Спартаком".
Полузащитник Алексей Сутормин в завершившемся сезоне провел за "Зенит" 32 матча во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с петербуржцами рассчитан до лета 2025 года. Рыночная стоимость россиянина по данным Transfermarkt - 3 млн евро.
Сутормин - о матче с "Црвеной Звездой": для "Зенита" это пойдет только в плюс перед Суперкубком
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин поделился ожиданиями от товарищеского матча против "Црвены Звезды".
Фото: ФК "Зенит"