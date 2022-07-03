"Сборы в Баковке проходят отлично! Мое будущее? Я здесь, я хочу быть в "Локомотиве". Свое решение я менять не планирую", - цитирует Керка "СЭ".
Джирано Керк перешел в "Локомотив" осенью 2021 года. Контракт с "железнодорожниками" рассчитан до лета 2025 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5,5 млн евро.
В минувшем сезоне 26-летний футболист провел за "Локо" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
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"Я здесь, я хочу быть в "Локомотиве". Керк - о своем будущем
Вингер "Локомотива" Джирано Керк ответил на вопрос о своем будущем.
Фото: РПЛ