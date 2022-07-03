- Не стало ли скучнее в раздевалке без Дзюбы? Скучнее не стало - стало тише, ха-ха! У нас так много теперь никто не разговаривает. В раздевалке так же весело, мы с ребятами смеемся. Конечно, Артем создавал свою атмосферу. Мы стараемся ее поддерживать, - передает слова Сутормина "СЭ".
33-летний экс-нападающий сборной России Артем Дзюба по завершении сезона-2021/2022 покинул петербургский "Зенит", в котором выступал в течение 7 лет - с июля 2015 года, за вычетом кратковременной аренды в тульский "Арсенал" весной 2018 года. В прошедшем сезоне на счету форварда 39 матчей во всех турнирах за сине-бело-голубых, 13 забитых голов и 10 результативных передач.
Сутормин рассказал, что изменилось в раздевалке "Зенита" после ухода Дзюбы
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин отметил, что в раздевалке сине-бело-голубых после ухода нападающего Артема Дзюбы стало тише.
Фото: РПЛ