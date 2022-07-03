Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
20:00
Нижний НовгородНе начат
П1 1.66X 4.3П2 4.9
Сделать ставку

Сутормин: Бакаев - достойное усиление для "Зенита". Понятно, что он хочет завоевывать медали, развиваться

Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин прокомментировал переход к сине-бело-голубым экс-вингера "Спартака" Зелимхана Бакаева.
Фото: РПЛ
- Зелимхан - крутой футболист с отличными качествами. Для нас это достойное усиление. По каким причинам он решил перейти в "Зенит"? Это лучше спросить у него самого. Понятно, что он хочет завоевывать медали, развиваться. Нашей задачей было хорошо его принять, чтобы он сразу начал показывать свои качества на поле. Мы ему помогаем, чем можем, теперь дело за ним, - цитирует Сутормина "СЭ".

26-летний атакующий полузащитник "Зенита" Зелимхан Бакаев подписал контракт с сине-бело-голубыми по схеме "3+1" в июне 2022 года. Ранее игрок выступал за московский "Спартак", воспитанником которого является. В прошедшем сезоне красно-белые заняли десятое место в чемпионате России и выиграли национальный Кубок, при этом Бакаев-старший принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил в них 3 гола и выполнил 8 результативных передач. По завершении сезона Зелимхан покинул "Спартак", не договорившись с его руководством об условиях продления контракта.


Зенит Бакаев Сутормин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Представитель Бистровича сообщил, что футболист не намерен приостанавливать контракт с ЦСКА
"За победу над "Рубином" дали по 200 тысяч, а обещали миллион". Кабутов - о премии в "Уфе"
Система оформления Fan ID дала сбой в первый день работы 2
В ПСВ прокомментировали переход Тиля
Источник: Бийол перейдет из ЦСКА в клуб Серии А. Сумма трансфера - около 5 млн евро
СМИ: перед переходом в ПСВ Тиль уведомил "Спартак" о желании приостановить контракт
"Зенит" не проигрывает 30 товарищеских матчей подряд
Официально: полузащитник "Спартака" Гус Тиль перешел в ПСВ 9
Стала известна бригада арбитров на матч за Суперкубок России "Зенит" - "Спартак" 4
"Радовались так, будто выиграли Премьер-лигу". Кабутов рассказал об эмоциях "Уфы" после незабитого "Рубином" пенальти
СМИ: ЦСКА предложил новый контракт ушедшему Магнуссону 1
"Арсенал" объявил о подписании контракта с Габриэлом Жезусом 2
Сутормин рассказал, как реагирует на критику "Зенита" со стороны Заремы 3
Мор - о матче ветеранов: "Зенит" в более выигрышном положении, средний возраст на 10-15 лет моложе, чем у "Спартака" 14
Мор - о матче ветеранов "Зенита" и "Спартака": будет настоящая заруба, никакой договорной ничьей
Сутормин: когда Лига чемпионов вернется, "Зенит" воспользуется шансом выйти из группы 9
Гендиректор "Црвены Звезды": нам нужен нападающий моложе и быстрее Дзюбы 9
Рахимич: у "Зенита" самая лучшая команда, подбор игроков. Конкурентов в предстоящем сезоне нет 11
"Сложно сказать, на какое место претендует нынешний ЦСКА". Рахимич прокомментировал назначение Федотова
Ромащенко: Черчесов и Симеоне проповедуют похожий стиль тренерской работы
Сутормин: Бакаев - достойное усиление для "Зенита". Понятно, что он хочет завоевывать медали, развиваться
Сутормин рассказал, что изменилось в раздевалке "Зенита" после ухода Дзюбы 2
Бегство иностранцев из ЦСКА и «Спартака», бразильский «Зенит». Главные трансферы и слухи прошедшей недели
Наставник "Краснодара" Сторожук: не очень довольны отношением некоторых ребят. Кому-то есть над чем подзадуматься
Удары Кордобы, гол Шапи и обрез Сорокина - в обзоре матча "Краснодар" - "Форте" (видео)
"Победы "Зенита" подогревают волну негатива, сильных никто не любит". Семак - о ситуации вокруг Суперкубка 31
Чалов: Абаскаль - тактически оснащенный тренер 1
Семак оценил дебют Кассьерры за "Зенит" 2
Мостовой отметил важность победы над "Црвеной Звездой" в преддверии матча за Суперкубок
Баринов: уход из "Локо"? Дождемся следующей недели - там будет видно 3
Все новости
-