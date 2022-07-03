- Зелимхан - крутой футболист с отличными качествами. Для нас это достойное усиление. По каким причинам он решил перейти в "Зенит"? Это лучше спросить у него самого. Понятно, что он хочет завоевывать медали, развиваться. Нашей задачей было хорошо его принять, чтобы он сразу начал показывать свои качества на поле. Мы ему помогаем, чем можем, теперь дело за ним, - цитирует Сутормина "СЭ".
26-летний атакующий полузащитник "Зенита" Зелимхан Бакаев подписал контракт с сине-бело-голубыми по схеме "3+1" в июне 2022 года. Ранее игрок выступал за московский "Спартак", воспитанником которого является. В прошедшем сезоне красно-белые заняли десятое место в чемпионате России и выиграли национальный Кубок, при этом Бакаев-старший принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил в них 3 гола и выполнил 8 результативных передач. По завершении сезона Зелимхан покинул "Спартак", не договорившись с его руководством об условиях продления контракта.
Сутормин: Бакаев - достойное усиление для "Зенита". Понятно, что он хочет завоевывать медали, развиваться
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин прокомментировал переход к сине-бело-голубым экс-вингера "Спартака" Зелимхана Бакаева.
Фото: РПЛ