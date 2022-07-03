- Как реагирую на слова Заремы Салиховой в адрес "Зенита"? Спокойно. У нас все любят говорить о футболе, но я давно для себя решил, что разговоры остаются разговорами. Есть футбольное поле, всё решается на нем, - передает слова Сутормина "СЭ".
Ранее жена президента московского "Спартака" Зарема Салихова неоднократно высказывалась с резкой критикой в адрес петербургского "Зенита" и его руководства. 9 июля "Зенит" и "Спартак" сыграют между собой за Суперкубок России-2022.
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Сутормин рассказал, как реагирует на критику "Зенита" со стороны Заремы
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин рассказал, как относится к регулярной критике сине-бело-голубых со стороны жены владельца "Спартака" Леонида Федуна Заремы Салиховой.
Фото: МатчПремьер