- Я заявляю со слов хозяина команды, что на сегодняшний день футболисты "Краснодара" в России не продаются. Вообще не продаются они. Сергей Николаевич в этом отношении прав. Он не донор. Он тоже хочет бороться за чемпионство, он лидер. Он купить может. А как только он начнет распродавать, он превратится в Самару. Он хочет быть топовым клубом хотя бы в рамках России, - рассказал Гурцкая в интервью ютуб-каналу "Вышли!".
"Краснодар", владельцем которого является российский предприниматель Сергей Галицкий, в прошедшем сезоне занял четвертое место в Российской премьер-лиге, набрав 50 очков в 30 сыгранных матчах, при этом перед стартом весенней части сезона "быков" покинули главный тренер Даниэль Фарке и все игроки-иностранцы. Ранее черно-зеленые дважды в своей истории выигрывали бронзовые медали чемпионата страны и один раз пробились в групповой турнир Лиги чемпионов. В текущее трансферное окно клуб покинули за трансферную компенсацию защитник Лео Гогличидзе, перешедший в "Урал", и полузащитник Даниил Уткин, купленный "Ростовом", оба этих игрока прошедший сезон провели в арендах.
Гурцкая: игроки "Краснодара" в России не продаются. Галицкий хочет быть топовым клубом, бороться за чемпионство
Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о текущей трансферной политике руководства "Краснодара".
Фото: РБК