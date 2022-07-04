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Медведев ответил на вопрос о вероятности ухода Вендела в "Наполи" или "Эвертон"

Гендиректор "Зенита" Александр Медведев высказался об информации относительно ухода полузащитника Вендела.
Фото: ФК "Зенит"
"Не рассматриваем вариант с уходом Вендела этим летом", — заявил функционер "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что агент Вендела предложил услуги своего клиента "Наполи" и "Эвертону".

Вендел выступает в составе "Зенита" с октября 2020 года. В минувшем сезоне бразильский полузащитник вышел на поле в 25-ти матчах, в которых записал на свой счет три взятия ворот и три голевых передачи.


Вендел Зенит
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