"Не рассматриваем вариант с уходом Вендела этим летом", — заявил функционер "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что агент Вендела предложил услуги своего клиента "Наполи" и "Эвертону".
Вендел выступает в составе "Зенита" с октября 2020 года. В минувшем сезоне бразильский полузащитник вышел на поле в 25-ти матчах, в которых записал на свой счет три взятия ворот и три голевых передачи.
Медведев ответил на вопрос о вероятности ухода Вендела в "Наполи" или "Эвертон"
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев высказался об информации относительно ухода полузащитника Вендела.
Фото: ФК "Зенит"