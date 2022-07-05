"Вендел интересен "Наполи"? Это неправда. Сейчас его переход в наш клуб невозможен", - цитирует функционера Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что агент Вендела ищет варианты продолжения карьеры футболиста в Европе. Сообщалось, что услуги бразильца были предложены "Наполи" и "Эвертону". Позднее появившиеся слухи опроверг гендиректор "Зенита" Александр Медведев.
Вендел является игроком "Зенита" с осени 2020 года.
В "Наполи" отреагировали на слухи о возможности покупки Вендела у "Зенита"
Спортивный директор "Наполи" Кристиано Джунтоли высказался о вероятности приобретения полузащитника "Зенита" Вендела.
Фото: ФК "Зенит"