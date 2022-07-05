"Бакаев бесился и психовал на тренировках? Думаю, все футболисты бесятся, когда что-то не получается. Поэтому мы его и успокаивали с Геннадичем (Артемом Ребровым - прим.) Говорили: "Ты успокаивайся. Мало ли, почему не играешь. Может, тебя проверяют. А ты начинаешь руками размахивать. Тем более по ТВ все смотрят, как ты свое негодование показываешь. Зачем этот типа конфликт между тобой и тренером". Он понимал, но все равно опять вел себя так же", - цитирует Ещенко "СЭ".
Зелимхан Бакаев является воспитанником "Спартака". Ранее он покинул клуб после окончания контракта. Сторона футболиста заявила, что не получила от руководства красно-белых предложения с новым соглашением. После ухода из "Спартака" Бакаев в статусе свободного агента подписал контракт с "Зенитом" по схеме "3+1". Полузащитник дебютировал за новую команду на Кубке PARI Премьер, где отметился дебютным голом за сине-бело-голубых, забив в ворота "Сочи".
В прошедшем сезоне Бакаев провел 26 матчей за "Спартак" в РПЛ, в которых отметился шестью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 млн евро.
Ещенко: говорили Бакаеву - зачем этот конфликт с тренером? Он понимал, но все равно вел себя так же
Заместитель технического директора академии "Спартака" Андрей Ещенко рассказал о поведении экс-партнера по выступлению за красно-белых Зелимхана Бакаева.
Фото: РПЛ