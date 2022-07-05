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Радимов: "Спартак" может снова нарваться в Петербурге на 1:7

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился ожиданиями от Суперкубка России.
Фото: ФК "Зенит"
"Может ли "Спартак" сыграть с "Зенитом" первым номером? Так по крайней мере декларировал Абаскаль, что он хочет строить такой футбол и прессинговать. Если декларировать одно, а с первого же матча играть от обороны, то могут и не понять. А нарваться на 1:7 с такой игрой в Петербурге можно еще раз. Это палка о двух концах. Решать главному тренеру "Спартака", но тут или пан, или пропал", - цитирует Радимова "РБ Спорт".

Напомним, в финале Суперкубка России встретятся "Зенит", ставший победителем чемпионата России, и "Спартак", который завоевал Кубок страны, обыграв в финале московское "Динамо" (2:1). Встреча пройдет в субботу, 9 июля, на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге. Место проведения решающего матча стало предметом серьезных споров со стороны представителей "Спартака", которые настаивали на выборе нейтрального стадиона, предлагая арены в Казани, Нижнем Новгороде и московские "Лужники".


Радимов Спартак Зенит Суперкубок России
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