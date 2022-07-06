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Фанаты "Зенита" выпустили видео с пародией на Зарему перед матчем за Суперкубок

Фанатское объединение "Зенита" Ландскрона выпустило ролик с пародией на супругу владельца "Спартака" Зарему Салихову.
Фото: Global Look Press
По сюжету видео, которое называется "Сеанс", девушка похожая на Зарему Салихову находится на сеансе у психолога, где в агрессивной манере высказывает недовольство судейством, календарем, предстоящим проведением Суперкубка России в Санкт-Петербурге и многими другими вещами. В завершение ролика психолог прощается с девушкой, напоминая ей, что следующий сеанс пройдет в субботу, 9 июля (дата проведения Суперкубка России - прим.).



Напомним, в финале Суперкубка России встретятся "Зенит", ставший победителем чемпионата России, и "Спартак", который завоевал Кубок страны, обыграв в финале московское "Динамо" (2:1). Встреча пройдет на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге. Место проведения решающего матча стало предметом серьезных споров со стороны представителей "Спартака", которые настаивали на выборе нейтрального стадиона, предлагая арены в Казани, Нижнем Новгороде и московские "Лужники".


Салихова Зенит Спартак
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