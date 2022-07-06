"Нет, пока новостей нет. Когда он вернется в Россию? Не знаю, ЦСКА должен решить, возвращаться ему или нет, и когда. Яка тренируется индивидуально и ждет решения ЦСКА", - приводит слова Чибежа "РБ Спорт".
Ранее Яка Бийол после окончания сезона в РПЛ отправился в расположение сборной Словении, где принял участие в четырех матчах Лиги наций. После этого Бийол не вернулся в расположение клуба, поскольку получил дополнительный отпуск. Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года. Сезон-2020/21 словенец провел на правах аренды в немецком "Ганновере".
Напомним, несколько дней назад появилась информация, что Бийол продолжит карьеру в "Удинезе". Сообщалось, что итальянский клуб заплатит за его трансфер около 5 млн евро.
Агент Бийола: ЦСКА должен решить, возвращаться ли Яке в Россию
Агент Роберт Чибеж, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Яки Бийола, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА