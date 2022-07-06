У нового провайдера ВАР ограниченный набор услуг. В отличие от Hawk-Eye Innovations у него нет прорисовки офсайдных линий.
Теперь во время спорных ситуаций арбитры матча не смогут начертить нужные линии для определения "вне игры".
Отмечается, что судьи РПЛ будут работать в таком режиме весь следующий сезон или его часть в случае договорённости с провайдером, уполномоченного ФИФА предоставлять технологию виртуальных офсайдных линий.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Источник: офсайдных линий в следующем сезоне РПЛ не будет
В сезоне-2022/2023 судьи с помощью ВАР не смогут рисовать офсайдные линии.
Фото: "Спорт-Экспресс"