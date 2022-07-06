Как сообщает источник, колумбиец в ходе двухсторонки столкнулся с партнёром по команде и не смог завершить занятие. Карраскаль с трудом поднялся и покинул поле только при помощи врачей. Диагноз травмы неизвестен.
С большой долей вероятности полузащитник "красно-синих" пропустит последний матч товарищеского турнира "Матч Премьер" с "Сочи".
18 февраля 2022 года Карраскаль перешёл в ЦСКА на правах аренды. 20-го мая "армейцы" выкупили колумбийца у "Ривер Плейт" за 7.5 миллионов евро и заключили с ним контракт до 2026 года.
В этом сезоне Хорхе провёл за "армейцев" 11 матчей в РПЛ, забив в них 1 гол.
Источник: "Матч ТВ"
Карраскаль досрочно покинул тренировку ЦСКА с помощью врачей
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль не смог закончить тренировку "армейцев" и покинул её при помощи докторов.
Фото: Metaratings