"Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга не наделены полномочием по предоставлению разрешения на осуществление розничной продажи пива и розничной продажи пива при оказании услуг общественного питания на спортивных сооружениях, включая "Газпром Арену", - приводит слова администрации Санкт-Петербурга Metaratings.
Отметим, что пиво продавалось в экспериментальном формате во время товарищеского матча "Зенит" - "Црвена Звезда". Эта игра проходила в Сочи на стадионе "Фишт". За 300 рублей болельщики могли купить 0,5 л пенного напитка. Также продажа алкоголя в виде эксперимента будет разрешена на московских стадионах.
Суперкубок России пройдет 9 июля на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, который является домашним для одного из участников предстоящего поединка – "Зенита". В СМИ сообщалось, что москвичи могут бойкотировать поединок, но "Спартак" принял решение не отказываться от участия в этой игре.
Обслуживать игру будет бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
На матче за Суперкубок на "Газпром Арене" пиво продаваться не будет
Администрация Санкт-Петербурга сообщила, что пиво не будет продаваться во время матча за Суперкубок России между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: Global Look Press