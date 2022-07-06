Ранее стало известно, что 23-летний нападающий Иван Игнатьев и казанский "Рубин" досрочно расторгли действующий контракт по обоюдному согласию сторон.
"Игнатьев сейчас тренируется индивидуально с тренером, он находится в прекрасной физической форме. У него есть предложения и достаточно немало. Очень важно сейчас попасть в свою команду, мы не торопимся. У него есть варианты в России, Турции, Греции, Хорватии и Франции", - приводит слова агента Metaratings.
Игнатьев перешел в "Рубин" из "Краснодара", воспитанником которого является, в январе 2020 года, сумма трансферной компенсации составила 7 миллионов евро. В осенней части сезона-2021/2022 нападающий провел за казанцев 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями, весеннюю часть он провел в аренде в "Крыльях Советов", за которые в 5 встречах РПЛ забил 1 гол. Всего в "Рубине" Игнатьев сыграл 40 матчей, забил 3 гола и выполнил 3 результативных передачи.
Агент И. Игнатьева заявил, что форвардом интересуются клубы из Франции, Турции и еще трех стран
Алан Агузаров, агент экс-нападающего "Рубина" Ивана Игнатьева, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Рубин"