"Пока надо забыть о крымских командах. Ясно, что как только мы примем такое решение, нас тут же исключат из УЕФА и ФИФА. Надо знать устав. Алаев здесь прав. На сегодняшний день крымские клубы формально относятся к Федерации футбола Украины, и по правилам ФИФА она должна дать добро, чтобы крымские клубы играли в чемпионате России. Это длительный процесс. РФС очень много помогает крымским клубам, но пока что выступление в чемпионате России исключено", - сказал Колосков.
Ранее Александр Алаев заявил, что выступление крымских команд в российских чемпионатах на сегодняшний день невозможно.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Колосков: выступление в чемпионате России для крымских команд пока исключено
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков исключил возможность появления крымских команд в чемпионате России.
Фото: "Спорт-Экспресс"