"С учётом того, что мы нигде сейчас не играем, много свободных дат появляется. Думаю, можно попробовать провести Кубок лиги. Другое дело, что если попробуем, то потом не откажемся, а вдруг всё нормализуется и еврокубки вернутся — что делать? У нас и так люди по три месяца отдыхают зимой и после несколько месяцев летом. Бывает и такое, что после двух туров мы слышим заявления от футболистов, что они устали", - сказал Мостовой.
Ранее в РПЛ предложили создать новый турнир для заполнения свободных дат.
До этого УЕФА запретила российским клубам выступать в еврокубках после начала "военной операции".
Источник: "Чемпионат"
Мостовой - о Кубке РПЛ: а вдруг потом вернутся еврокубки?
Александр Мостовой высказался о возможном проведении в следующем сезоне Кубка РПЛ.
Фото: "Чемпионат"