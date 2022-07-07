"Система офсайдных линий не будет работать и на матче за Суперкубок России. Использование компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения правил IFAB и протокола VAR. Основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме", - заявили в РФС.
Ранее стало известно, что после смены провайдера технологии ВАР в новом сезоне РПЛ судьи не смогут использовать офсайдные линии.
Матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге.
В игре примут участие чемпион России "Зенит" и обладатель Кубка России "Спартак". "Красно-белые" в финале Кубка обыграли столичное "Динамо" (2:1). В составе "гладиаторов" забитыми мячами отличились Александр Соболев и Квинси Промес. За "бело-голубых" голом отличился Арсен Захарян.
Источник: "Metaratings"
В матче за Суперкубок судьи на ВАР не смогут прорисовывать офсайдные линии
В службе коммуникаций РФС рассказали, что у судей на ВАР офсайдных линий в матче "Зенита" и "Спартака" за Суперкубок не будет.
Фото: "Чемпионат"