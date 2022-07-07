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Полузащитник ЦСКА Багринцев: уход игроков не ощущается, Эджуке со мной не попрощался

Полузащитник ЦСКА Эдуард Багринцев высказался об уходе ряда футболистов из команды.
Фото: РФС
"Ощущается ли уход ряда игроков? Думаю, что нет. У нас есть сплоченность. Мы — одна семья. Эджуке? Лично со мной он не прощался", - цитирует Багринцева "СЭ".

После завершения минувшего сезона ЦСКА покинули защитники Марио Фернандес и Хердур Магнуссон, полузащитники Алан Дзагоев, Жан-Филипп Гбамен, ИЛьзат Ахметов, Арнор Сигурдссон, а также форварды Чидера Эджуке и Юсуф Языджи.


ЦСКА
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