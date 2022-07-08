"Переговоров с "Joma" нет", - цитирует Медведева "Чемпионат".
Напомним, сегодня появилась информация, что новым техническим спонсором "Зенита" может стать испанский экипировщик Joma. Сообщалось, что посредником при этих переговорах выступит российский-ритейлер Wildberries.
Ранее, в концовке прошлого сезона стало известно, что компания Nike планирует на неопределенный срок отказаться от любого сотрудничества с "Зенитом". Компания была техническим спонсором сине-бело-голубых с 2010 года.
В "Зените" заявили, что не ведут переговоры с Joma
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что клуб ведет переговоры о сотрудничестве с Joma.
Фото: ФК "Зенит"