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В "Зените" заявили, что не ведут переговоры с Joma

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что клуб ведет переговоры о сотрудничестве с Joma.
Фото: ФК "Зенит"
"Переговоров с "Joma" нет", - цитирует Медведева "Чемпионат".

Напомним, сегодня появилась информация, что новым техническим спонсором "Зенита" может стать испанский экипировщик Joma. Сообщалось, что посредником при этих переговорах выступит российский-ритейлер Wildberries.

Ранее, в концовке прошлого сезона стало известно, что компания Nike планирует на неопределенный срок отказаться от любого сотрудничества с "Зенитом". Компания была техническим спонсором сине-бело-голубых с 2010 года.


Зенит
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