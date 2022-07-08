По сведениям источника, "Ростов" арендует Чернова у "Краснодара" на ближайший сезон. Защитник выступает за "быков" с 2020 года, когда перешел как раз из "Ростова".
В прошедшем сезоне Евгений Чернов провел 10 матчей в РПЛ, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт футболиста с "Краснодаром" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чернова в 1 млн евро. В октябре этого года ему исполняется 30 лет.
Ранее по ходу карьеры Чернов выступал за "Зенит", "Томь", дзержинский "Химик", "Енисей", "Оренбург" и "Тосно".
Источник: РБ Спорт
Источник: защитник "Краснодара" Чернов вернется в "Ростов"
Защитник "Краснодара" Евгений Чернов продолжит карьеру в "Ростове".
Фото: РПЛ