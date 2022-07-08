Ранее сообщалось, что в матче могут принять участие и легионеры со стороны "Спартака": Неманья Видич и Мартин Йиранек, но обоих в итоге не оказалось в составе.
Стали известны стартовые составы на матч легенд "Зенита" и "Спартака"
Фото: РФС
Встреча легенд "Зенита" и "Спартака" состоится сегодня в Санкт-Петербурге в рамках разогрева перед финалом Суперкубка России, в котором встретятся актуальные составы этих же команд. Основная встреча за Суперкубок России состоится завтра, 9 июля на "Газпром Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:00.
Ранее сообщалось, что в матче могут принять участие и легионеры со стороны "Спартака": Неманья Видич и Мартин Йиранек, но обоих в итоге не оказалось в составе.
Ранее сообщалось, что в матче могут принять участие и легионеры со стороны "Спартака": Неманья Видич и Мартин Йиранек, но обоих в итоге не оказалось в составе.