"Этим летом Марио не планирует заключать контракт ни с каким бразильским клубом. Возможно ли, что зимой он вернется в ЦСКА? На данный момент нет", - цитирует агента Sport24.
Фернандес выступал за ЦСКА на протяжении последних 10 сезонов. После минувшей кампании 31-летний футболист приостановил контракт с "армейцами" и по семейным обстоятельствам вернулся в Бразилию. Фернандес вышел на поле в 28-ми играх завершившегося розыгрыша Российской Премьер-лиги, забил 3 гола и отдал результативную передачу.
Агент Марио Фернандеса рассказал, вернется ли игрок в ЦСКА зимой
Агент экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса Жорже Машаду исключил вероятность возвращения игрока в стан "армейцев" в зимнее трансферное окно.
Фото: РПЛ