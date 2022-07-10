"Конечно, отстранение от еврокубков — не самый позитивный момент. Думаю, в следующем сезоне российские клубы и сборная будут играть в еврокубках. Я очень в это верю и надеюсь", - цитирует футболиста "РБ Спорт".
Кассьерра пополнил состав "Зенита", перейдя этим летом из "Сочи". Предыдущий сезон стал для колумбийца дебютным в Российской Премьер-лиге. 25-летний нападающий вышел на поле в 22-х играх национального первенства, в которых записал на свой счет 14 голов и 4 результативные передачи.
Кассьерра заявил, что ожидает возвращения российских клубов в еврокубки в следующем сезоне
Форвард "Зенита" Матео Кассьерра поделился мнением об отстранении российских клубов от еврокубков.
Фото: ФК "Зенит"