- На данный момент я прекрасно чувствую себя в "Локомотиве". Очень доволен тем, что нахожусь в клубе. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше. Да, я останусь в "Локомотиве" на весь сезон, - передает слова Изидора "Чемпионат".
Ранее стало известно, что московское "Динамо" лишилось двух приостановивших контракты с клубом центральных защитников - 30-летнего парагвайца Фабиана Бальбуэны и 30-летнего украинца Ивана Ордеца, который проведет наступающий сезон-2022/2023 в немецком "Бохуме". 21-летний французский нападающий Вилсон Изидор был выкуплен "Локомотивом" в "Монако" за 3,5 миллиона евро в январе 2022 года и в 12 матчах за красно-зеленых отличился 7 забитыми голами, дополнив их 1 результативной передачей.
Изидор ответил на вопрос о возможном уходе из "Локомотива"
Нападающий "Локомотива" Вилсон Изидор сообщил, что проведет следующий сезон в составе "железнодорожников".
Фото: РПЛ