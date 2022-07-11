- Предсезонный турнир проходит отлично! Сейчас я очень хорошо себя чувствую в "Локомотиве". Останусь ли в клубе на следующий сезон? Да, я останусь в России, хочу играть за "Локомотив", - передает слова Керка "Чемпионат".
26-летний голландский форвард Джирано Керк перешел в московский "Локомотив" из "Утрехта" в сентябре 2021 года, сумма трансферной компенсации составила 6 миллионов евро. В течение сезона нападающий провел в составе "железнодорожников" 28 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и выполнил 4 результативных передачи.
Керк: да, я останусь в России, хочу играть за "Локомотив"
Нападающий "Локомотива" Джирано Керк рассказал о своем желании остаться в российском клубе.
Фото: ФК "Локомотив"