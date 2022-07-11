- Я считаю, что Ротенберг может быть хорошим спортивным функционером в любой должности. Таких преданных людей, знающих свою профессию, у нас не очень много, поэтому, думаю, он найдет свою работу, - передает слова Семина "Чемпионат".
Ранее стало известно, что 36-летний правый защитник "Локомотива" с финским паспортом Борис Ротенберг завершил карьеру действующего игрока. Прощальным для футболиста стал товарищеский матч "железнодорожников" против московского "Динамо", в котором он вышел на замену на 6 минут. Ротенберг выступал за красно-зеленых с августа 2016 года и за 6 лет провел в их составе 17 официальных матчей.
Семин: Ротенберг может быть хорошим спортивным функционером в любой должности. Таких преданных людей не очень много
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин предположил, кем может стать завершивший карьеру защитник Борис Ротенберг.
Фото: ФК "Локомотив"