Дзюба покинул "Зенит" в мае. СМИ сообщали об интересе к россиянину со стороны "Фенербахче" и "Галатасарая".
"Неудивительно, что Дзюба не может найти себе команду в Европе. Там нужны скоростные, мобильные нападающие, а Дзюба - игрок другого плана, тем более возрастной. В любой европейской лиге ему будет очень тяжело, вряд ли он будет часто выходить на поле", - цитирует Петржелу РБ Спорт.
Артем Дзюба выступал за "Зенит" с 2015 года. В составе "Зенита" он стал четырехкратным чемпионом России. В нынешнем сезоне нападающий провел 39 матчей во всех турнирах, отметившись 13-ю голами и десятью результативными передачами. Он закончил сезон вторым по системе гол+пас в РПЛ.
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти команду в Европе
Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о том, что экс-нападающий петербуржцев Артем Дзюба пока не договорился с новым клубом.
Фото: ФК "Зенит"