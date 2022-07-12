"Как самочувствие Шамара после поражения в Суперкубке? Жизнь продолжается. "Зенит" был лучше в той игре. Команде придется приложить усилия, чтобы хорошо выступить в чемпионате. Будет ли Шамар физически готов к игре с "Ахматом"? Этот вопрос надо задавать клубу", - цитирует агента "СЭ".
9 июля "Спартак" в матче за Суперкубок России проиграл "Зениту" - 4:0. Для сине-бело-голубых этот трофей – третий к ряду. До этого они дважды оказывались сильнее "Локомотива".
16 июля красно-белым предстоит в Грозном сыграть с "Ахматом" в рамках первого тура Российской Премьер-лиги. Первый домашний матч столичной команды пройдет 31 июля – против "Оренбурга".
Агент Николсона – о поражении "Спартака" в Суперкубке: жизнь продолжается - "Зенит" был лучше
Агент Ненад Портега, представляющий интересы форварда "Спартака" Шамара Николсона, поделился мнением об поражении красно-белых от "Зенита" в Суперкубке России.
Фото: ФК "Спартак"