По данным источника, "Тринфико" заменит в клубе компанию ВЭБ, которая является нынешнем владельцем столичного коллектива.
Ранее в СМИ появилась информация, что ВЭБ покинет состав акционеров ЦСКА к июлю. Сообщалось, что компания пойдет на такой шаг, чтобы с красно-синих сняли санкции.
ЦСКА завершил минувший сезон на пятой строчке национального первенства – "армейцы" набрали 50 очков в 30-ти матчах.
Источник: "СЭ"
Источник рассказал, кто станет новым владельцем ЦСКА
Инвестиционная группа "Тринфико" может стать ключевым акционером ЦСКА и приобрести 77 % акций "армейцев".
Фото: ФК ЦСКА