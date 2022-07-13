Источник рассказал, кто станет новым владельцем ЦСКА

Инвестиционная группа "Тринфико" может стать ключевым акционером ЦСКА и приобрести 77 % акций "армейцев".
Фото: ФК ЦСКА
По данным источника, "Тринфико" заменит в клубе компанию ВЭБ, которая является нынешнем владельцем столичного коллектива.

Ранее в СМИ появилась информация, что ВЭБ покинет состав акционеров ЦСКА к июлю. Сообщалось, что компания пойдет на такой шаг, чтобы с красно-синих сняли санкции.

ЦСКА завершил минувший сезон на пятой строчке национального первенства – "армейцы" набрали 50 очков в 30-ти матчах.

Источник: "СЭ"


ЦСКА
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