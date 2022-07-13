По данным источника, руководство парагвайского коллектива намерено заработать на продаже футболиста 4 млн евро, тогда как "Динамо" хочет договориться о меньшей сумме компенсации. Ситуация усложняется интересом к игроку со стороны других клубов – на подписание игрока нацелены "Атлетико Минейро", "Алавес", "Бока Хуниорс" и два клуба чемпионата Бразилии.
Днем ранее в СМИ появилась информация, что парагваец Фернандес может перебраться из "Гуарани" в "Динамо". Отмечалось, что сам игрок хочет продолжить карьеру в России.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: "Гуарани" не устраивает сумма компенсации, которую "Динамо" готово выплатить за Роберто Фернандеса
У "Динамо" возникают сложности в переговорах с "Гуарани" по трансферу защитника Роберто Фернандеса.
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