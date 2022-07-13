"Мы хотим стартовать как можно лучше, как и в прошлом году. Если мне не изменяет память, прошлый сезон мы тоже начинали примерно в это время выездным матчем с "Химками". Первый матч особенный для нас. Это же самое начало, самый первый этап. Это как с женщиной – первое свидание очень важно для того, чтобы хорошо стартовать", - сказал Ловрен.
Сезон-2022/2023 начнётся 15 июля. Первый матч "сине-бело-голубые" проведут на выезде против "Химок". Стартовый свисток прозвучит 15 июля в 20:00 по московскому времени.
Ранее хорватский защитник заявил, что не покинет "Зенит" ни под каким давлением.
По итогам прошлого сезона петербургский клуб набрал 65 очков и стал чемпионом России.
Ловрен - о 1-м туре РПЛ: это как с женщиной – первое свидание важно, чтобы хорошо стартовать
Защитник "Зенита" Деян Ловрен поделился ожиданиями от старта нового сезона РПЛ.
Фото: "Чемпионат"