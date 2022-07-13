"Возможный уход Лантратова? Им всерьез интересовался "Зенит". Но в какой-то момент переговоры зашли в тупик, и эта тема закрылась. Признаюсь, если бы переход состоялся, я бы искренне порадовался за Илью, для которого это стало бы шагом вперед в карьере", - цитирует наставника "СЭ".
В феврале в СМИ появилась информация, что руководство "Зенита" вернулось к идее подписания Лантратова и возобновило переговоры с "Химками". В результате клубы не договорились о сделке – сообщалось, что причиной отказа питерцев от трансфера могла стать высокая трансферная стоимость 26-летнего голкипера.
Юран рассказал, почему не состоялся переход голкипера "Химок" Лантратова в "Зенит"
Главный тренер "Химок" Сергей Юран рассказал о подробностях переговоров с "Зенитом" по трансферу вратаря Ильи Лантратова.
Фото: ФК "Химки"