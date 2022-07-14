"В нынешних условиях ставить задачу конкурировать за золото с "Зенитом" — какая-то фантастика. Цели можно ставить любые. Сейчас вышли "Торпедо", "Оренбург" и "Факел" — они тоже могут поставить цель выиграть золото и Кубок", - сказал Радимов.
Ранее генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков заявил, что цели его клуба на сезон - чемпионство и Кубок России.
В итогам прошлого сезона "красно-белые" набрали 38 очков и заняли 10 место в турнирной таблице.
Также "Спартак" стал обладателем Кубка России, обыграв в финале столичное "Динамо" (2:1).
Новый сезон РПЛ стартует 15 июля. "Гладиаторы" откроют чемпионат игрой против "Ахмата" в Грозном. Стартовый свисток прозвучит 16 июля в 20:00 по московскому времени.
Источник: "Спорт день за днём""Спорт день за днём"
Радимов - о чемпионстве "Спартака": это какая-то фантастика
Фото: ФК "Зенит"