РПЛ ведет переговоры о праве на освещение матчей чемпионата России на территории стран ЕС и на Балканах

Российская Премьер-лига (РПЛ) близка к договоренности о праве освещения всех матчей чемпионата России по футболу ближайших четырех сезонов на территории стран ЕС и на Балканах.

Фото: "Спорт день за днем"





Отмечается, что РПЛ может заработать около 1,3 миллиона долларов, если реализует права.



В России игры Российской Премьер-лиги можно смотреть на каналах "Матч ТВ" и "Матч Премьер".



Сезон-2022/23 РПЛ начнется завтра, 15 июля. В стартовой игре "Химки" на своем поле примут "



Источник: По информации источника, речь про следующие страны: Греция, Кипр, Сербия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Северная Македония, Косово, Черногория и Словения. Такая же договоренность существует с вещателем на территории Гонконга, но только на сезон-2022/23.Отмечается, что РПЛ может заработать около 1,3 миллиона долларов, если реализует права.В России игры Российской Премьер-лиги можно смотреть на каналах "Матч ТВ" и "Матч Премьер".Сезон-2022/23 РПЛ начнется завтра, 15 июля. В стартовой игре "Химки" на своем поле примут " Зенит ". Стартовый свисток в этой встрече прозвучит в 20:00 мск. Завершится программа 1-го тура чемпионата России в воскресенье, 17 июля.Источник: Матч ТВ