"Безобразие в том, что не надо ничего обещать, чтобы потом не иметь бледный вид… Мы общались по видео: он рассказывал, что готов работать и горит желанием вернуться. После этого он вернулся в Москву, провёл время на сборах и ушёл. Мы пообщались с ним, потому что мне был интересен его мотив, но Эджуке даже не мог смотреть мне в глаза. Я ему говорю: "Ты же понимаешь, что нас очень мало?" - цитирует Федотова "Чемпионат".
О решении Эджуке приостановить контракт с ЦСКА до следующего лета стало известно в начале июля – позднее о подписании контракта с нигерийским нападающим объявила немецкая "Герта". Футболист играл за ЦСКА на протяжении последних двух сезонов – в минувшем розыгрыше Российской Премьер-лиги он сыграл в 30-ти матчах, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
Федотов возглавил ЦСКА этим летом – ранее российский специалист в качестве главного тренера "Сочи" завоевал серебряные медали чемпионата страны.
Федотов – о приостановке контракта Эджуке: он не мог смотреть мне в глаза
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов раскритиковал нападающего Чидеру Эджуке за решение приостановить контракт с "армейцами".
Фото: ПФК ЦСКА