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Федотов: Фернандес давно хочет вернуться в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о возможности возвращения в команду защитника Марио Фернандеса.
Фото: РПЛ
"Был ли диалог с Фернандесом? Секрет. Думаю, Марио давно хочет вернуться, но у него скоро родится ребёнок. Как только он родится ? ситуация должна поменяться. Верю, Фернандес ещё сыграет за ЦСКА", - цитирует Федотова "Чемпионат".

Ранее стало известно, что Марио Фернандес приостанавливает карьеру. Футболист уехал в Бразилию после завершения сезона Российской Премьер-лиги. На протяжении предыдущих 10-ти сезонов защитник выступал за ЦСКА.

Столичный коллектив завершил минувший сезон чемпионата страны на пятом месте в таблице.


Фернандес ЦСКА Федотов
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