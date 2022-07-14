"Был ли диалог с Фернандесом? Секрет. Думаю, Марио давно хочет вернуться, но у него скоро родится ребёнок. Как только он родится ? ситуация должна поменяться. Верю, Фернандес ещё сыграет за ЦСКА", - цитирует Федотова "Чемпионат".
Ранее стало известно, что Марио Фернандес приостанавливает карьеру. Футболист уехал в Бразилию после завершения сезона Российской Премьер-лиги. На протяжении предыдущих 10-ти сезонов защитник выступал за ЦСКА.
Столичный коллектив завершил минувший сезон чемпионата страны на пятом месте в таблице.
Федотов: Фернандес давно хочет вернуться в ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о возможности возвращения в команду защитника Марио Фернандеса.
Фото: РПЛ