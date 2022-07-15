"Останусь ли я в "Зените"? Не знаю. Если я куда-то соберусь, то я буду первый, кто об этом скажет. Я думаю только о футболе, все решает агент. Когда агент говорит да, то я еду. Когда нет, остаюсь", - сказал Вендел.
Ранее появилась информация, что Вендел близок к переходу во "Фламенго".
Полузащитник Вендел перешел в "Зенит" в 2020 году из "Спортинга". В общей сложности за "Зенит" полузащитник провел 57 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 8 результативных передач. Контракт Вендела с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2025 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 19 млн евро.
Источник: "СЭ"
Вендел: останусь ли я в "Зените"? Не знаю. Все решает агент
Полузащитник "Зенита" Вендел ответил на вопрос о своем будущем.
Фото: ФК "Зенит"