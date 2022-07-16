"Перешел бы в ЦСКА, если бы позвали? Да. Если бы в меня там верил тренер, то я бы перешел. Почему нет? Это мое дело. Я занимаюсь им не ради фанатов, а ради себя. Это моя работа", - цитирует Глушенкова "СЭ".
Ранее Глушенков являлся игроком "Спартака". Этим летом он подписал контракт с "Крыльями Советов", в которых играл в минувшем сезоне на правах аренды.
В предыдущем розыгрыше Российской Премьер-лиги 22-летний нападающий принял участие в 28-ми матчах, в которых забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.
Глушенков: перешел бы в ЦСКА, если позвали – я занимаюсь футболом не ради фанатов
Форвард "Крыльев Советов" Максим Глушенков ответил на вопрос, перешел бы он в ЦСКА.
Фото: "Крылья Советов"