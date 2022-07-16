"Очень рад ничьей с "Зенитом" … Знаем, что играли с чемпионом России… По ходу игры у нас было много хороших моментов. Мало команд добивались такого результата. Поэтому я очень рад такому исходу…", - цитирует полузащитника химчан "Чемпионат".
Днем ранее прошел матч первого тура Российской Премьер-лиги – "Химки" на своем поле сыграли с "Зенитом". Большую часть времени сине-бело-голубые удерживали минимальное преимущество в счете, но на 85-й минуте ворота питерцев поразил Резиуан Мирзов.
Игрок "Химок" Гбане – о ничьей с "Зенитом": мало команд добивались такого результата – очень рад
Новобранец "Химок" Роман Мори Гбане поделился впечатлениями от ничейного результата матча первого тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Химки"